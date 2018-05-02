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TİKA ve KOICA arasında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

TİKA Başkanı Çam, kalkınma iş birliğinin artırılması amacıyla Güney Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) Başkanı Lee Mikyung ile görüştü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Güney Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) Başkanı Lee Mikyung, iki ülke arasında kalkınma iş birliğinin artırılması amacıyla bir araya geldi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Güney Kore'de bulunan TİKA Başkanı Çam, iki ülke arasındaki kalkınma iş birliğinin artırılması amacıyla KOICA Başkanı Lee ile görüştü.

TİKA Başkanı Çam, ziyarette TİKA'nın 58 ülkede 60 ofisi ile Orta Asya'dan Balkanlar'a, Ortadoğu'dan Afrika ve Latin Amerika'ya kadar genişleyen bir coğrafyada yılda ortalama 2 bin proje gerçekleştirdiğini anlattı.

TİKA'nın, Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere Filistin, Somali, Afganistan, Suriye ve diğer ülkelerdeki bütün mazlumlarla ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Çam, KOICA ile üçüncü ülkelerdeki çalışmaları artırarak ortak projeler geliştirmeyi istediklerini kaydetti.

Çam, gerek Türk gerek Kore tecrübesinden, bilgisinden, teknolojisinden ve sanayisinden yararlanarak ortak çalışmalar ile istihdamın artırılmasını planladıklarını ifade etti.

KOICA Başkanı Lee ise iki ülkenin de kalkınma alanında birbirini çok iyi anladığını, çünkü geçmişte iki ülkenin de yardım alan bir ülke olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin de şu anda net yardımlar yapan ülkeler haline geldiğini belirten Lee, bu kapsamda yürütülen projelerle Türkiye ve Kore'nin politikalarının birbirine benzediğini kaydetti.

KOICA genel merkezinde gerçekleşen görüşmede Türkiye ve Güney Kore arasında eğitim, sağlık ve teknoloji alanları başta olmak üzere üçüncü ülkelere yönelik iş birliği projeleri yapılması ve tecrübe paylaşım programları düzenlenmesi kararı alındı.

Bu kapsamda görüşmede, Güney Doğu Asya ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada birlikte çalışılmak amacıyla TİKA ile KOICA arasında daha önce imzalanan iş birliği protokolünün yenilenmesi konusunda mutabakata varıldı.

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