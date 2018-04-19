Bunun yanı sıra, imzalanan protokol kapsamında Türk öğrencilere yönelik açılacak indirimli Arapça Dil Eğitim Programı ile Türkiye'nin Kudüs Üniversitesi ile bağlarının süreklilik arz edecek biçimde güçlendirilmesi ve iki kardeş ülke öğrencilerine ortak akademik platform sağlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TİKA tarafından gerçekleştirilecek Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu İnşası Projesi ile Filistin'in dört bir yanından yüksek öğrenim için Kudüs Üniversitesine gelecek kız öğrencilere güvenli konaklama imkanı sağlanacak.

Rektör Kishek, törende yaptığı konuşmada geçmişte olduğu gibi günümüzde de Filistin halkının yanında olduğu için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Kishek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan bu projenin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kudüs şehrine ve Kudüs Üniversitesine verdiği önemi ve Türkiye-Filistin ilişkilerinin derinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Büyükelçi Türkoğlu da, Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu İnşasına ilişkin protokolün imzalanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, TİKA tarafından inşa edilecek bu yurtta hem Filistinli kız öğrencilere yurt imkanı, hem de Türkiye'den gelecek öğrencilere Arapça dil eğitimi imkanı sunulmuş olacağına dikkati çekti. Büyükelçi Türkoğlu ayrıca projedeki emekleri için tüm TİKA ve Kudüs Üniversitesi personeline teşekkür etti.

TİKA Filistin Program Koordinatörü Korkmaz ise, daha önce TİKA tarafından Kudüs Üniversitesine Türkoloji Bölümü Kurulması Projesinin üstlenildiğini hatırlatarak, bunun yanı sıra aynı gün açılışı yapılan Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'ne "Beslenme Değerlendirme Laboratuvarı Kurulması Projesi"nin, "Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu İnşası Projesi" ile birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti. Korkmaz, TİKA ile Kudüs Üniversitesi arasındaki teknik iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.