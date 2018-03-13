TİKA ve TRT iş birliğinde Güney Sudanlı medya personeline eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde Güney Sudan Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüğü çalışanları ile Cumhurbaşkanlığı Medya-Tanıtım ekibine, radyo ve televizyon yayıncılığı eğitim programı verildi.

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlığın katkısıyla TRT, sahip olduğu deneyimleri Güney Sudan Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Medya-Tanıtım birimi çalışanlarına aktarmak amacıyla Ankara’da bir haftalık eğitim programı düzenledi.

TRT’nin uzman personeli tarafından 12 kişilik heyete kamera kullanımı, ışık, ses, kurgu, haber yazım teknikleri ile radyo ve televizyon program yapımı alanlarında 25 saatlik eğitim verildi.

Eğitim programını başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları, Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Guandong, yeni kurulan bir devlet olmaları nedeniyle her alanda Türkiye’nin tecrübelerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, medya alanında verilen eğitim programlarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.