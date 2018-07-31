HABER

TİKA ve TRT Türkiye'nin yayıncılık tecrübesini Afrikalılarla paylaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

TİKA ve TRT Türkiye'nin yayıncılık tecrübesini Afrikalılarla paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye’nin yayıncılık alanındaki tecrübelerini Afrika ülkelerinin yayıncı kuruluşlarına aktarıyor.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve TRT iş birliğindeki projede Afrika ülkelerinden editör, yönetmen ve prodüktörler TRT Genel Müdürlüğüne gelerek alanında uzman kişilerin deneyimlerinden faydalanıyor.

Proje kapsamında, TRT’nin deneyimli yayıncıları, televizyon ve radyo programı, yapım, kamera ve ışık gibi konulardaki birikimlerini teori ve pratik eğitimlerle yabancı meslektaşları ile paylaşıyor.

Ankara Radyosu stüdyolarını dolaşan Afrikalı radyocular, radyo yayıncılığına dair merak ettiklerini öğrenme fırsatı bulurken, medya yöneticileri ise televizyon stüdyolarında Türk halkının ekranlarda gördüğü renkli simalarla bir araya gelerek tecrübe paylaşımı gerçekleştiriyor.

Açıklamada, “TİKA ve TRT iş birliğinde 2018 yılı içerisinde şu ana kadar Namibya, Gambiya, Zambiya, Etiyopya, Güney Sudan’dan 75 medya personeline yoğun bir program eşliğinde uygulamalı eğitimler verildi.” ifadesi kullanıldı.

Eğitime katılanlardan Namibya Devlet Yayın Kurumundan Sofia Glenda “Eğitim bizler için çok önemli, TRT güçlü bir kadro ve teknik altyapıya sahip. Kamera ve ışık kullanımı konusunda yeni teknikler öğrendim. TRT ve TİKA’ya çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

PARTNERNişantaşı’nda el eleNişantaşı’nda el ele
Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!
AK Parti'li Şentop: Kusur ve yanlış çıkarsa gerekenin yapılacağından şüphe olmasınAK Parti'li Şentop: Kusur ve yanlış çıkarsa gerekenin yapılacağından şüphe olmasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Tecrübe paylaşımı tika TRT

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert ABD çıkışı: Twitter'dan tehdit ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert ABD çıkışı: Twitter'dan tehdit ediyorlar

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.