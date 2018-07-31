TİKA ve TRT Türkiye'nin yayıncılık tecrübesini Afrikalılarla paylaşıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye’nin yayıncılık alanındaki tecrübelerini Afrika ülkelerinin yayıncı kuruluşlarına aktarıyor.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve TRT iş birliğindeki projede Afrika ülkelerinden editör, yönetmen ve prodüktörler TRT Genel Müdürlüğüne gelerek alanında uzman kişilerin deneyimlerinden faydalanıyor.

Proje kapsamında, TRT’nin deneyimli yayıncıları, televizyon ve radyo programı, yapım, kamera ve ışık gibi konulardaki birikimlerini teori ve pratik eğitimlerle yabancı meslektaşları ile paylaşıyor.

Ankara Radyosu stüdyolarını dolaşan Afrikalı radyocular, radyo yayıncılığına dair merak ettiklerini öğrenme fırsatı bulurken, medya yöneticileri ise televizyon stüdyolarında Türk halkının ekranlarda gördüğü renkli simalarla bir araya gelerek tecrübe paylaşımı gerçekleştiriyor.

Açıklamada, “TİKA ve TRT iş birliğinde 2018 yılı içerisinde şu ana kadar Namibya, Gambiya, Zambiya, Etiyopya, Güney Sudan’dan 75 medya personeline yoğun bir program eşliğinde uygulamalı eğitimler verildi.” ifadesi kullanıldı.

Eğitime katılanlardan Namibya Devlet Yayın Kurumundan Sofia Glenda “Eğitim bizler için çok önemli, TRT güçlü bir kadro ve teknik altyapıya sahip. Kamera ve ışık kullanımı konusunda yeni teknikler öğrendim. TRT ve TİKA’ya çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

