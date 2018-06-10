TİKA ve YEE’den Fas’ta iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Fas'ın başkenti Rabat'ta çoğunluğunu engelli öğrencilerin oluşturduğu yerli ve yabancı davetlilere iftar verdi.

Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen iftar programında, 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı misafir bir araya geldi.

Programda sahne alan Kadem Musiki Topluluğu’nun icra ettiği tasavvuf musikisi ve sema gösterisi, davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Türk yemeklerinin ikram edildiği iftar programının ardından konuk öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

