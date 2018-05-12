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TİKA ve YEE'den Üsküp'te Türkçe kursları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

TİKA ve YEE destekleriyle Vizioni-M derneğince düzenlenen Türkçe kursu sertifika dağıtım töreni yapıldı

Makedonya genelinde faaliyet gösteren Vizioni-M Derneği tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle düzenlenen ücretsiz Türkçe kursunu tamamlayan 105 öğrenciye sertifikaları törenle takdim edildi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) eğitim materyali desteği sunduğu kursların sertifika dağıtım törenine, Üsküp YEE temsilcisi Burak Öner, Türkiye Maarif Vakfı Makedonya Temsilcisi Mustafa Dillioğlu, Vizioni-M Derneği Başkanı İsmail Berişa, yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkçe öğretmenleri ile Türkçe kursuna katılan öğrenciler katıldı.

YEE Temsilcisi Öner, yaptığı konuşmada, ülkedeki devlet ve üniversitelere Türkoloji projesi kapsamında akademisyenler getirdiklerini ifade ederek, yılda 600 ila 800 öğrenciye Türkçe öğrettiklerini kaydetti.

Öner, "Arnavut ve Boşnak kardeşlerimizle bir arada, birlikte programlar gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur diyorum. Şimdiden Türkçemizi öğrendiğiniz için teşekkür ediyorum. İleride işinize çok yarayacağını düşünüyorum." dedi.

Vizioni-M Derneği Başkanı Berişa da başında bulunduğu derneğin, kuruluşundan itibaren Makedonya'daki Arnavutların yerli, milli ve manevi değerlerin muhafaza edilmesi ve bunların yaşatılması yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Asırlar boyunca ortak tarih ve medeniyeti paylaştıkları kardeş Türk halkı ve Türkiye ile olan bağlarının güçlenmesi açısından 2011 yılından itibaren ücretsiz Türkçe kursları düzenlediklerini dile getiren Berişa, "Ayrıca bu yıl itibarıyla ortak medeniyet havzamızın dili olan Osmanlıcayla ilgili çalışmalara başladık ve tarihimizi daha iyi okuyabilmek adına fevkalade önem arz eden Osmanlıca alanında Üsküp, Kalkandelen, Kumanova ve Gostivar şehirlerinde kurslarımız yine ilgiyle takip edilmektedir." şeklinde konuştu.

Başta Türkçe kursları olmak üzere yaptıkları çalışmalara destek veren TİKA ve YEE’ye teşekkür eden Berişa, bu çalışmaların önümüzdeki dönemde daha geniş bir alanı kapsaması temennisinde bulundu.

Vizioni-M Derneği Türkçe Kurs Programı temsilcisi Kübra İsmail ise amaçlarının, Makedonya’nın en ücra köşelerine ulaşıp oralarda Türkçe kurslar organize etmek olduğuna işaret etti.

Bölgeden 2011'de 35 öğrencinin Türkçe kursunu tamamladığını aktaran İsmail, "2012 yılında 59 kursiyer diploma sahibi olmuş. 2013 yılında 56, 2014 yılında 24 kursiyer, 2015 yılında 51, 2016 yılında 104, 2017 yılında 106 ve bu yıl toplam 105 kursiyer belirli kurs seviyesini tamamlamış durumdadır." diye konuştu.

Program, Türkçe öğrenen kursiyerlerin okuduğu şiirlerle sona erdi.

Vizioni-M Derneği tarafından düzenlenen kurslar, birinci ve ikinci seviye olup ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerini kapsıyor.

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Makedonya tika Üsküp Vizioni-M yee

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