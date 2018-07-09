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TİKA ve YEE'nin teşkilat kanunları değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile TİKA ve YEE'nin teşkilat kanunlarında değişiklik yapıldı

Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) teşkilat kanunları değişti.

"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yayımlandı.

703 sayılı KHK'ya göre 7 Temmuz 2010 tarihli Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun adı "Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirildi.

Söz konusu kanunun 8. maddesi de "Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen bakanlık personeli ve diğer kişilere hafta yirmi, bir takvim yılında üç yüz atmış saati aşmamak ve 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11. maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen miktar, esas ve usüller çerçevesinde ders ücreti ödenir." şeklinde değiştirildi.

- TİKA, YTB ve YEE'nin kanunlarında değişiklik

Söz konusu maddede, ilgili kanunun bazı maddelerinde değiştirilen ibarelere de yer verildi.

KHK ile 24.10.2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin adının da "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirildi.

Kararnamenin 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" olarak değiştirilirken, bazı madde ve fıkraların yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ayrıca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı da "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ilişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirildi.

Kanuna eklenen geçici madde uyarınca ise başkanlıkta fiilen en az 5 yıldır çalışanlar 30 gün içerisinde başvurmaları halinde YTB Uzmanlığı kadrosuna atanacak. Bu şekilde ataması yapılanlardan bir yıl içerisinde tez ve yeterlik sınavında başarılı olamayan ve YDS'den asgari B düzeyinde puan alamayanlar atandıkları unvanları kaybedecek ve Başkanlıkta öğrenim durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanacak.

KHK ile Yunus Emre Vakfı Kanununun 4. Ve 7. Maddelerindeki "Bakanılar Kurulunca" ibareleri "Cumhurbaşkanınca" olarak değiştirildi.

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Dışişleri Bakanlığı KHK tika Yunus Emre Enstitüsü

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