"TİKA yılda 2 bin proje gerçekleştiriyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2002 yılında dünyada sadece 12 ofisi bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bugün 58 ülkede 60 ofise sahip olduğunu ve yılda 2 bin proje gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınında, muhalefetin TİKA konusundaki eleştirilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dış politika vizyonunu, gelecek projeksiyonunu okuyamayanların TİKA üzerinden saldırıya geçmesini milletin dikkatlerine sunduğunu belirten Çavuşoğlu, "TİKA'ya yöneltilen saldırıların sıradan siyasi polemik olmadığını düşünüyorum. TİKA'nın sarf ettiği bütçeyle ilgili olduğunu da düşünmüyorum." dedi.

TİKA'nın 2002 yılından itibaren 170 ülkede varlık gösteren kuruluş halini geldiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kalkınma iş birliği sağlanarak gidilen ülkelerde, yerel halkların teveccühünü kazanarak adeta Türkiye'nin orada gülen yüzü olmuştur. TİKA gittiği bütün coğrafyalarda Türkiye'nin adalet ve hakkaniyet, kısacası dünya beşten büyüktür yaklaşımının somut göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. TİKA'ya Türkiye içinde politika siyaset üretme iddiasında bulunan aktörlerin saldırmasının çok naif düşüncelerinin olduğunu düşünmüyorum. Bunun arkasında başka bir şey var. TİKA, çok önemli insanı diplomasi kurumumuz oldu. 2002 yılında dünyada sadece 12 ofisi olan TİKA, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla 58 ülkede 60 ofise sahip ve yılda 2 bin proje gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 20 bin proje gerçekleştirmiş."

Çavuşoğlu, TİKA'nın dünyanın neresinde mazlum varsa ona dokunduğunu belirterek, "Türkiye'nin birçok kurumu var. Birçok kurumda sarfiyat, gider ve bütçe kullanılıyor. Nedense TİKA bütçesi bu olmadığı halde milletimize yanlış, yalan aktarılarak, cehalet aktarılarak TİKA, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

(Sürecek)

