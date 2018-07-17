TİKA'dan 15 Temmuz şehitleri için Moldova'da anma töreni

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'da 15 Temmuz şehitleri için tören düzenledi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Moldova'da Gökoğuz Yeri'nde (Gagavuz Özerk Bölgesi) düzenlenen törende şehitler anıldı.
Gökoğuz Yeri'nin başkenti Komrat ve Çadır-Lunga kasabalarındaki törende şehitlerin anısına 251 balon semaya bırakıldı.
Törene, Gökoğuz Yeri Birinci Başkan Yardımcısı Vadim Ceban, Halk Meclisi Başkanı Vladimir Kıssa, belediye başkanları ve valiler halk katıldı.
Ceban, Türk-Gagavuz kardeşliğine vurgu yaparak, güçlü bir Türkiye olmadan güçlü bir Gökoğuz Yeri olamayacağı ifade ederek, hain darbe girişimine karşı Türk halkının demokrasi uğruna direnişinin herkese örnek olması gerektiği belirtti.
Etkinlikler kapsamında Çadır-Lunga Şehir Parkı'nda üzerinde şehitlerin isimlerinin ve 15 Temmuz 2016'da yaşananların yazıldığı bir taş anıt dikildi.
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