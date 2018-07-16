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TİKA'dan 15 Temmuz şehitlerini anma törenleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 23:55 | Son Güncelleme

TİKA, Afganistan ve Kenya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında programlar düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan ve Kenya'da 15 Temmuz şehitleri için anma törenleri düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Afganistan ve Kenya'da çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Afganistan'da Herat Galib Üniversitesinin kütüphane ve eğitim salonunda düzenlenen törende konuşan TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar, darbe girişimini ve FETÖ'nün sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaptıklarını anlattı.

Herat Galib Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İsmail Kohen ise Türkiye'de yapılmak istenen darbe girişiminin hiçbir hukuki ve ahlaki temeli olmadığını vurgulayarak, Türk halkının büyük bir metanetle darbe teşebbüsüne karşı koyduğunu ifade etti.

Herat'ın tanınmış alim ve vaizlerinden Seyyid Münir Münevver ise Türk milletinin asaletinden bahsederek, Türk halkının vatanları için ölümden çekinmeyecek kadar cesur olduğunu kaydetti.

Münevver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaret ve zekasıyla Türk milletini büyük badirelerden kurtardığını belirtti.

Herat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdülmecid Samim Herevi de Türk milletinin kahramanlığını mucize olarak nitelendirdi.

- Kenya'da 15 Temmuz temalı sergi

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği ve TİKA iş birliğinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinliği ve basın toplantısı düzenlendi.

Ayrıca, "Demokrasi ve Sivil İrade" temalı bir fotoğraf sergisi açılarak Kenyalılarla 15 Temmuz hakkında bilgi paylaşıldı.

Kenya'nın önemli devlet kadrolarına öğrenci yetiştiren ve başarı ortalaması yüksek liselerinden Starehe Kız Lisesi ve Nairobi Erkek Lisesinde bin fidan dikildi.

Ağaç dikimi törenine Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve elçilik personelinin yanı sıra Kenya'da yaşayan Türk vatandaşları, sivil toplum, inanç grup liderleri, üniversite hocaları, öğrencileri, Türkiye mezunu Kenyalılar ve gazeteciler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kenya tika

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