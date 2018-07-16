TİKA'dan 15 Temmuz şehitlerini anma törenleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan ve Kenya'da 15 Temmuz şehitleri için anma törenleri düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Afganistan ve Kenya'da çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Afganistan'da Herat Galib Üniversitesinin kütüphane ve eğitim salonunda düzenlenen törende konuşan TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar, darbe girişimini ve FETÖ'nün sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaptıklarını anlattı.

Herat Galib Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İsmail Kohen ise Türkiye'de yapılmak istenen darbe girişiminin hiçbir hukuki ve ahlaki temeli olmadığını vurgulayarak, Türk halkının büyük bir metanetle darbe teşebbüsüne karşı koyduğunu ifade etti.

Herat'ın tanınmış alim ve vaizlerinden Seyyid Münir Münevver ise Türk milletinin asaletinden bahsederek, Türk halkının vatanları için ölümden çekinmeyecek kadar cesur olduğunu kaydetti.

Münevver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaret ve zekasıyla Türk milletini büyük badirelerden kurtardığını belirtti.