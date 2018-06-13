HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan 3 kıtada ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:58 | Son Güncelleme

TİKA'dan 3 kıtada ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika, Namibya ve Romanya'da iftar sofraları kurdu, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

TİKA, Meksika'nın Guatemala sınırında bulunan ve sosyo-ekonomik bakımdan ülkenin en yoksul bölgelerden biri olan Chiapas eyaletinin yüksek kesimlerindeki San Cristobal De Las Casas adlı yerleşim biriminde 70 hanede yaşayan Müslüman Tzotzil yerlilerine gıda yardımı yaptı.

Ayrıca, bölgedeki Müslümanların ibadet ettiği Kevser Camisi'nde iftar yemeği verildi, yerli çocuklara bayramlık hediye edildi.

Meksika'nın İslamiyet ile tanışması 19. yüzyılda Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır gibi Osmanlı coğrafyasından gelen ve "El Turco" denilen grupların ülkeye yerleşmesine dayanıyor. Meksika'daki yerli gruplardan İslamiyet'e geçenler arasında kökenleri Mayalara dayanan bir kısım "Tzotzil yerlisi" de bulunuyor.

- Namibya

TİKA, Güney Afrika ülkesi Namibya'nın başkenti Windhoek'te de Namibya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Otelcilik Okulu'nda iftar verdi.

TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Keman Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, iftar neşesini farklı toplumlarla yaşamak amacıyla çeşitli kesimlerden birçok kişi davet edildi.

İftara, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Berin Tulun, Namibya Fıkıh Konseyi ve Namibya İslam Birliğinden temsilciler, Windhoek'taki tek cami olan Quba Mosque'un imamı başta olmak üzere, kamu görevlileri, üç yetimhanede kalan çocuklar ve çok sayıda yabancı misyon görevlisi ile Namibya'daki Türk vatandaşları katıldı.

Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı Sekreteri Dorothy Tessaler, burada yaptığı konuşmada, iftara katılan yetim çocukların hayatlarında ilk kez yetimhane dışında yemek yeme imkanı bulduklarını belirterek, din ayrımı yapmadan yetimleri sevindiren TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

- Romanya

TİKA, Romanya'da da 7 ayrı merkezde ihtiyaç sahibi ailelere bin 500 gıda paketi dağıttı.

Romanya'daki yetimleri de unutmayan TİKA, hem ramazan hem de uluslararası Çocuk Günü dolayısıyla Köstence Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren Micul Rotterdam Yetimhanesi'ndeki çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi, yetimhaneye de gıda paketleri teslim etti.

Ziyarete, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, Köstence Başkonsolosu Uygar Sertel, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin katıldı.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Manisa'da 'Millet Kıraathanesi' açıldıManisa'da 'Millet Kıraathanesi' açıldı
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiasıFOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika Namibya Romanya tika

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.