TİKA'dan 3 kıtada ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika, Namibya ve Romanya'da iftar sofraları kurdu, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

TİKA, Meksika'nın Guatemala sınırında bulunan ve sosyo-ekonomik bakımdan ülkenin en yoksul bölgelerden biri olan Chiapas eyaletinin yüksek kesimlerindeki San Cristobal De Las Casas adlı yerleşim biriminde 70 hanede yaşayan Müslüman Tzotzil yerlilerine gıda yardımı yaptı.

Ayrıca, bölgedeki Müslümanların ibadet ettiği Kevser Camisi'nde iftar yemeği verildi, yerli çocuklara bayramlık hediye edildi.

Meksika'nın İslamiyet ile tanışması 19. yüzyılda Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır gibi Osmanlı coğrafyasından gelen ve "El Turco" denilen grupların ülkeye yerleşmesine dayanıyor. Meksika'daki yerli gruplardan İslamiyet'e geçenler arasında kökenleri Mayalara dayanan bir kısım "Tzotzil yerlisi" de bulunuyor.

- Namibya

TİKA, Güney Afrika ülkesi Namibya'nın başkenti Windhoek'te de Namibya Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Otelcilik Okulu'nda iftar verdi.

TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Keman Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, iftar neşesini farklı toplumlarla yaşamak amacıyla çeşitli kesimlerden birçok kişi davet edildi.