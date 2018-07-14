HABER

TİKA'dan 5 bin Sudanlıya tohum desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

TİKA'dan 5 bin Sudanlıya tohum desteği

HARTUM (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudanlı 5 bin ihtiyaç sahibi çiftçiye tohum desteği sağlıyor.

Cezire ve Sinnar eyaletlerinde tamamlanan "Tohum ve Fidan Projesi", sırasıyla Darfur bölgesindeki Orta, Doğu, Kuzey, Güney ve Batı eyaletlerinde devam edecek.

Proje kapsamında sarı ve beyaz darı, yer fıstığı, süper bakla, bamya, domates, soğan, kavun, havuç, karpuz çekirdeği ve susam olmak üzere 50 ton tohum, 1500 meyve fidanı ile sulama pompaları ve basit zirai aletler, yıl içerisinde 5 bin Sudanlı çiftçiye teslim edilecek.

TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tohum projesini Sudan'da 2010'dan bu yana gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güngenci, TİKA'nın, tohum projesiyle başta Darfur olmaz üzere istikrar ve istihdamın artırılmasına yardımcı olduğunu belirterek, "2010'dan bu yana Sudan'da gerçekleştirdiğimiz Tohum ve Fidan Projesi, her sene gelişerek devam ediyor. Projemiz, binlerce Sudanlı çiftçinin umudu oluyor." dedi.

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret ettiCHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma hazırlıkları havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan tika Tohum

En Çok Okunan Haberler

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!

Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ı ziyaret etti

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.