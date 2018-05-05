TİKA'dan afet risk yönetimi temalı eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve ODTÜ Afet Merkezi iş birliğiyle Türkiye'deki afet modelini inceleyen Bangladeş, Myanmar, Filipinler ve Pakistan'dan gelen ekibe, teorik ve saha odaklı eğitim verdi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın, JICA ve ODTÜ iş birliğinde düzenlediği "Afet Risk Yönetimi ve Afete Dayanıklı Toplumlar Yetiştirilmesi" temalı programında, Bangladeş, Filipinler, Myanmar ve Pakistan'dan 15 uzman ve akademisyen teorik ve saha odaklı eğitim aldı.
Afet risk yönetimi ve afet zararlarını azaltma, sürdürülebilir kalkınma ve afetlere dirençli şehirler geliştirilmesi, şehir planlama ve afet sonrası iyileştirme planları konulu derslerin verildiği program, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde yapıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!
PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum