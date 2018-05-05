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TİKA'dan afet risk yönetimi temalı eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:44 | Son Güncelleme

TİKA'dan afet risk yönetimi temalı eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve ODTÜ Afet Merkezi iş birliğiyle Türkiye'deki afet modelini inceleyen Bangladeş, Myanmar, Filipinler ve Pakistan'dan gelen ekibe, teorik ve saha odaklı eğitim verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın, JICA ve ODTÜ iş birliğinde düzenlediği "Afet Risk Yönetimi ve Afete Dayanıklı Toplumlar Yetiştirilmesi" temalı programında, Bangladeş, Filipinler, Myanmar ve Pakistan'dan 15 uzman ve akademisyen teorik ve saha odaklı eğitim aldı.

Afet risk yönetimi ve afet zararlarını azaltma, sürdürülebilir kalkınma ve afetlere dirençli şehirler geliştirilmesi, şehir planlama ve afet sonrası iyileştirme planları konulu derslerin verildiği program, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
afet eğitim ODTÜ tika

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