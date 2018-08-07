TİKA'dan Afgan kadınlara meslek edindirme kursları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Afganistan'ın Semengan vilayeti Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Türkçe ve meslek edindirme kurslarına katılan Afgan kadınlar sertifikalarını aldı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Semengan Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarından, Kur'an-ı Kerim, okuma-yazma, halı dokumacılığı, dikiş-nakış ve Türkçe kurslarını başarı ile tamamlayan 125 kursiyere sertifikaları takdim edildi.
Sertifika törenine Semengan Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Muhammed İshaq Mutahhar, TİKA yetkilileri, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Mutahhar, burada yaptığı konuşmada, Türk devletine ve milletine Afganistan halkına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.
Aybek ilinde TİKA'nın desteği ile 6 ay süren söz konusu meslek edindirme kurslarından 125 dar gelirli genç kızın ve işsiz ev hanımının faydalandığını ve meslek sahibi olduğunu belirten Mutahhar, kursiyerlerin bundan sonra öğrendikleri mesleklerine devam edeceklerini kaydetti.
Mutahhar, böylece kursiyerlerin aile ekonomisine katkıda bulunabileceğine dikkati çekerek, bölge halkının TİKA kurslarının devam ettirilmesi yönünde talepleri olduğunu söyledi.
TİKA Afganistan Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal da Afganistan ve Türkiye'nin dostluğunun çok eskilere dayandığının altını çizdi.
Başkanlığın yaptığı faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi veren Çal, Türkiye'nin dış ülkelerdeki teknik ve kalkınma yardımı yapan bir kurumu olarak TİKA’nın her alanda kadınların aktif olmaları konusunda mesleki eğitim becerilerinin geliştirilmesine verdiği önemi sözlerine ekledi.
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