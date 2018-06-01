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TİKA’dan Afgan öğrencilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

TİKA’dan Afgan öğrencilere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Afganistan'daki Belh Üniversitesinin kız öğrenci yurtlarında kalan 800 öğrenciye iftar verildi.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın Mezar-ı Şerif Ofisince ülkenin kuzeyindeki Belh Üniversitesi kız öğrenci yurtlarında yapılan iftar programına, 800 kız öğrenci, yurt yetkilileri, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi yetkilileri ve çalışanları katıldı.

Yurtlarda zor şartlar altında eğitim gören üniversite öğrencileri için düzenlenen iftar, memnuniyetle karşılandı.

Afganistan’da farklı etnik gruplardan 25 binden fazla öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü Belh Üniversitesine ait olan kız öğrenci yurtlarında çevre vilayetlerden gelen 800’den fazla öğrenci barınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan tika Belh iftar

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