TİKA'dan Afgan yetimlere uçurtma şenliği

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sosyal etkinlikler çerçevesinde Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif yetimhanesinde kalan çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, uçurtma şenliğine Koordinatörlük yetkilileri, yerel personeli ve Mezar-ı Şerif Yetimhanesinde kalan yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi ve unutulmaz bir gün yaşadı.

Yetimlerin mental gelişimlerinin sağlanması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara döner ikram edildi.

