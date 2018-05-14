HABER

TİKA'dan Afgan yetimlere uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afgan yetimlere uçurtma şenliği

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sosyal etkinlikler çerçevesinde Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif yetimhanesinde kalan çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, uçurtma şenliğine Koordinatörlük yetkilileri, yerel personeli ve Mezar-ı Şerif Yetimhanesinde kalan yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Etkinliğe katılan çocuklar uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi ve unutulmaz bir gün yaşadı.

Yetimlerin mental gelişimlerinin sağlanması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara döner ikram edildi.

Meteoroloji uzmanından korkutan açıklama!Meteoroloji uzmanından korkutan açıklama!
Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralıArdahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı
Çorum'daki gizemli kızın esrarı çözüldüÇorum'daki gizemli kızın esrarı çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Mezar-I Şerif tika

En Çok Okunan Haberler

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı

Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.