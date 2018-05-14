TİKA'dan Afgan yetimlere uçurtma şenliği

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sosyal etkinlikler çerçevesinde Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif yetimhanesinde kalan çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi.
TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, uçurtma şenliğine Koordinatörlük yetkilileri, yerel personeli ve Mezar-ı Şerif Yetimhanesinde kalan yaklaşık 100 çocuk katıldı.
Etkinliğe katılan çocuklar uçurtma uçurarak gönüllerince eğlendi ve unutulmaz bir gün yaşadı.
Yetimlerin mental gelişimlerinin sağlanması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara döner ikram edildi.
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