TİKA'dan Afganistan'a gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlediği yardım programları çerçevesinde Kabil'deki yoksul aile ve yurtlarda kalan öğrencilere ramazan ayında gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİKA Kabil Koordinatörü Mustafa Bütün, TİKA'nın kalkınma yardımları ve birçok ülkede yürüttüğü proje ve faaliyetlerin, söz konusu ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik devam ettiğini ve ihtiyaç duyulduğunda insani yardım faaliyetlerinin de gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bütün, "Mübarek ramazan ayı münasebetiyle TİKA olarak ihtiyaç sahibi Afgan kardeşlerimize gıda yardımı desteğinde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yardım paketinden yararlananlardan Hala Gül de "TİKA yardımları sayesinde artık orucumuzu rahat tutabileceğiz. Allah, Türkiye ve Türk halkından razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Pirinç, un, sıvı yağ, yeşil çay, toz şeker, makarna, fasulye ve barbunyadan oluşan yardım paketleri, 600 ailenin 3 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.

