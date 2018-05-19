TİKA'dan Afganistan'a ramazan yardımı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu.
Ülkenin başkenti Kabil'in Şir Pur bölgesinde yoksul ailelere bir aylık gıda paketi dağıtıldı.
Un, pirinç, yağ, kuru fasulye, makarna ve şekerden oluşan yardım paketleri ihtiyaç sahibi 100 yoksul aileye teslim edildi.
Yardım paketi almaya gelen Hala Gul, ''TİKA sayesinde artık orucumuzu rahat tutabileceğiz. Allah Türkiye ve Türk halkından razı olsun.'' dedi.
Yardımların ramazan ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
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