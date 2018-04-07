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TİKA'dan Afganistan'da binin üzerinde proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afganistan'da binin üzerinde proje

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Mezar-ı Şerif, Herat ve Kabil kentlerindeki 3 ofisiyle binin üzerinde projeyi hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Afganistan genelinde eğitim alanında 90'ı okul yapımı ve tadilatı olmak üzere 316 proje gerçekleştirildiği bildirildi.

TİKA'nın yaptırdığı bu okullarda 120 bin öğrenciye eğitim imkanı yaratılırken, yetimler için de nitelikli eğitim ve barınma olanağı sağlandı.

TİKA, Afganistan'da sağlık alanında da 5 hastanenin işletilmesi, 30 sağlık merkezinin yenilenmesi, 15 ambulansın hediye edilmesi ve 1 ebe eğitim merkezinin inşa edilmesi olmak üzere toplam 229 çalışma yaptı.

- Yaklaşık 8,5 milyon hasta tedavi oldu

TİKA'nın sağlık hizmetleri çerçevesinde 8,5 milyon hasta tedavi edildi.

Diğer yandan TİKA, ülkede su ve su hijyeni alanında 101, altyapı ve hizmetlerde 118, ekonomi altyapı ve hizmetler alanında 33, üretim sektöründe 45, kültürel iş birliği ve iletişimde 109, acil ve insani yardımlar konusunda da 66 projeye imza attı.

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Afganistan tika

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