TİKA'dan Afganistan'da eğitime destek

- ''Bin 500 masa ve sıra desteğinde bulunduk''

Şuca, Afganistan'a yaptığı yardımlardan ötürü Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Türkiye'nin Afganistan'da özellikle eğitim alanında yaptığı yardımları hatırlatan Şuca, bu yardımların gelecek nesiller tarafından da hatırlanacağını belirtti.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Şuca, bir ülkenin kalkınması için eğitimin çok önemli olduğunu söyledi.

Masa ve sıraların teslim edilmesi için Mezar-ı Şerif kentindeki İstiklal Lisesi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Belh Vali Yardımcısı Şucauddin Şuca, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh İl Eğitim Müdürü Yardımcısı Muhammed Humayun Nabizadeh, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğü yetkilileri, Maarif Vakfı öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 3 vilayetteki 11 okula sıra ve masa yardımı yaptı.

Dünyanın başka ülkelerinde tek ofisi bulunan TİKA'nın, Afganistan'da 3 ofisinin bulunduğunu dile getiren Çal, ''Bu, geçmişten gelen dostluğumuzun bir göstergesidir.'' dedi.

Çal, TİKA olarak bundan sonra da Afganistan'a yardımlarının süreceğinin altını çizdi.

- ''Türkiye her sene yaklaşık 300 Afgan öğrenciye burs veriyor''

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da Türkiye'nin, kardeş Afgan halkının huzurlu, istikrarlı, ve müreffeh bir geleceğe sahip olması yolunda çaba sarf ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin eğitim, sağlık, yeniden imar ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yoğunlaşan çalışmalarının Afgan halkının arzu ettiği müddetçe devam edeceğini bildiren Alpay, ''Bu bağlamda başkonsolosluğumuz TİKA ile birlikte Afganistan'ın kuzey vilayetlerinde çalışmalarını sürdürmektedir. TİKA tarafından bugün okulunuzda gerçekleştirilen öğrenci masa ve sıralarının yenilenmesi bunun mütevazı bir örneğidir.'' diye konuştu.

Başkonsolos Alpay, başkonsolosluğun gündeminde eğitim konusunun öncelikli yer tuttuğunu zira bir toplumun bugününü ve geleceğini etkileyen en önemli alanın eğitim olduğunu vurguladı.