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TİKA'dan Afganistan'da gıda ve eğitim yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

TİKA, Afganistan'ın batısındaki Murçak kasabası ve Herat'ta ramazan münasebetiyle gıda yardımı yaptı - Başkanlık, ülkenin kuzeyindeki üç vilayetteki 11 okula da bin 500 masa-sıra desteğinde bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da gıda ve eğitim yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre başkanlık, Batı Afganistan'ın Badgis şehrinde bulunan Murçak kasabası ve Herat'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı.

Emniyet güçlerinin ancak havayoluyla ulaşabildiği ve Taliban yüzünden telefon iletişiminin sadece sabahtan öğlene kadar mümkün olduğu kasabada yaklaşık 150 aileye yardım ulaştırıldı.

Mahalle muhtarlarından Ağa Muhammed Erbab, Hacı Hayıt Murat ve Hacı Baba Han, yardım dağıtımında yaptıkları konuşmada, şimdiye kadar hiçbir yerden yardım ve destek görmediklerini, kimsenin kendilerine yardım eli uzatmadığını belirterek, "mahrum ve mazlum" Murçak'ı unutmayan TİKA'ya ve Türk halkına şükran borçlu olduklarını söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla bölgede yardımlarına devam eden TİKA, Herat'ta da ihtiyaç sahiplerine gıda malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, gıda dağıtımında yaptığı açıklamada, Türk milletinin her zaman Afganların yanında olduğunu, ramazan ayında Türkiye'nin başta TİKA olmak üzere muhtelif kurumları vasıtasıyla dünya çapında büyük gıda yardımı faaliyeti yürüttüğünü kaydederek, Herat ve çevresinin de bu yardımlardan faydalandığı için oldukça memnun olduğunu belirtti.

- Eğitim desteği

TİKA tarafından eğitim ve öğretimin daha sağlıklı yapılması amacıyla Afganistan'ın kuzey bölgesindeki Belh, Cevizcan ve Semengan vilayetlerinde de 11 okula toplamda bin 500 öğrenci masa-sırası desteği sağlandı.

Başkanlığın temin ettiği öğrenci masa-sıraları, Belh, Cevizcan ve Semengan vilayetleri eğitim müdürlüklerine teslim edildi.

Mezar-ı Şerif İstiklal Lisesi'nde düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolusu Şevki Seçkin Alpay, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı öğretmenleri, Belh Vali Yardımcısı Şicauddin Şuca, İl Şura Başkanı Dr. Muhammed Efzal Hadid, eğitim müdürlüğü yetkilileri, İstiklal Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Belh Vilayeti Vali Yardımcısı Şuca, burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin kalkınması ve ilerlemesi konusunda eğitim ve öğretimin çok önemli rolü olduğunu belirtti.

TİKA'nın Afganistan'da farklı alanlarda olduğu gibi özellikle eğitim alanında büyük desteği bulunduğunun altını çizen Şuca, Afgan halkının Türkiye'nin yaptığı yardımları unutmayacağını ve hep hatırlayacağını söyledi.

Şuca, Türkiye'nin yardım eli olan TİKA'ya Afganistan'a verdiği tüm desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- "Bu geçmişten gelen dostluğumuzun göstergesidir"

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay da Türkiye'nin, Afgan halkının huzurlu, istikrarlı ve müreffeh bir geleceğe sahip olması yolunda çaba sarf ettiğini, eğitim, sağlık, yeniden imar ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yoğunlaşan çalışmaların Afgan halkının arzu ettiği müddetçe devam edeceğini söyledi.

TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Çal ise TİKA'nın 58 ülkedeki 60 ofisinden üçünün Afganistan'da olduğunu belirterek, "Bu geçmişten gelen dostluğumuzun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Çal, TİKA olarak bundan sonra da Afganistan'da yardımların devam edeceğini vurguladı.

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Afganistan gıda yardımı tika

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