TİKA'dan Afganistan'da gıda ve eğitim yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da gıda ve eğitim yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre başkanlık, Batı Afganistan'ın Badgis şehrinde bulunan Murçak kasabası ve Herat'ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı.

Emniyet güçlerinin ancak havayoluyla ulaşabildiği ve Taliban yüzünden telefon iletişiminin sadece sabahtan öğlene kadar mümkün olduğu kasabada yaklaşık 150 aileye yardım ulaştırıldı.

Mahalle muhtarlarından Ağa Muhammed Erbab, Hacı Hayıt Murat ve Hacı Baba Han, yardım dağıtımında yaptıkları konuşmada, şimdiye kadar hiçbir yerden yardım ve destek görmediklerini, kimsenin kendilerine yardım eli uzatmadığını belirterek, "mahrum ve mazlum" Murçak'ı unutmayan TİKA'ya ve Türk halkına şükran borçlu olduklarını söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla bölgede yardımlarına devam eden TİKA, Herat'ta da ihtiyaç sahiplerine gıda malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, gıda dağıtımında yaptığı açıklamada, Türk milletinin her zaman Afganların yanında olduğunu, ramazan ayında Türkiye'nin başta TİKA olmak üzere muhtelif kurumları vasıtasıyla dünya çapında büyük gıda yardımı faaliyeti yürüttüğünü kaydederek, Herat ve çevresinin de bu yardımlardan faydalandığı için oldukça memnun olduğunu belirtti.