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TİKA'dan Afganistan'da hasta yakınları için misafirhane

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afganistan'da hasta yakınları için misafirhane

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Afganistan'da hasta yakınları için 85 kişilik misafirhane inşa edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, yılda yaklaşık 50 bin ameliyat, cerrahi müdahale ve doğumun yapıldığı, 80 bin hasta yataklı Herat Devlet Hastanesine hasta yakınları için yapılan misafirhanenin 12 oda, 4 tuvalet ve 2 banyodan oluştuğu bildirildi.

Misafirhane, Afganistan Sağlık Bakanı Firuziddin Firuz'un da katıldığı törenle açıldı. Firuz, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın sağlık alanında Afganistan'da büyük ve önemli hizmetlerinin bulunduğunu ve çok sayıda kişinin bu hizmetlerden yararlandığını ifade etti.

Afganistan'ın içinde bulunduğu zorlukları dostlarının yardımı ile aşmaya çalıştığını kaydeden Firuz, Türkiye'nin eğitim, sağlık, inşaat ve restorasyon projeleri başta olmak üzere her alanda Afganistan'ın yanında olduğunu, Herat ve Batı Afganistan bölgesi için ayrı bir TİKA Program Koordinasyon Ofisi açılmasını ise TİKA'nın faydalı ve verimli çalışmalarının daha da hız kazanacağının bir işareti olarak gördüklerini söyledi.

Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar da TİKA'nın Herat'ta başta tarihi abidelerin restorasyonu olmak üzere sağlık, eğitim, kültür ve muhtelif kapasite geliştirme programları ve diğer alanlarda çok cepheli çalışmalar içinde olduğunu ve Herat ve Batı Afganistan bölgesi halkı tarafından çalışmalarının takdir edildiğini bilmenin kendilerine ayrıca güç kattığını ifade etti.

Herat'ta bir yakını olmayan veya konaklama yerinde barınmak için maddi gücü olmayan hasta yakınlarının açılan misafirhane sayesinde daha iyi hizmetlerden faydalanabilecekleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Misafirhane tika

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