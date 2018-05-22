TİKA'dan Afganistan'da ramazan yardımı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de TİKA tarafından ihtiyaç sahiplerine üç aylık gıda paketi dağıtıldı.

Dağıtım töreninde basına açıklamalarda bulunan TİKA Kabil Koordinatörü Mustafa Bütün, her sene olduğu gibi bu sene de ramazan ayında iftar ve gıda programlarının devam ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar 240 aileye 3 ay yetecek kadar yardım dağıttıklarını kaydeden Bütün, ramazan boyunca toplam 600 aileye yardım ulaştırmayı planladıklarını belirtti.

Bütün, ''Malumunuz TİKA'nın asıl amacı teknik iş birliği ve kalkınma yardımı yapmak ama dost ve kardeş ülkede dostluk ve kardeşliğimizin göstergesi olarak ihtiyaç sahiplerinin bir nebze olsun ihtiyaçlarını gidermek için gayret ediyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 bin kişiye iftar vermeyi planladıklarını dile getiren Bütün, bunun iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin göstergesi olduğunun altını çizdi.

