TİKA'dan Afganistan'da uygulamalı sera

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Belh vilayetinde 280 metrekare genişliğinde 2 modern uygulama serası kurdu.
Uygulama seralarının teslimi için düzenlenen törene Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA'nın Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zühtü Çal, Belh Vali Yardımcısı Muhammed Beşir Tevhidi, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Mezar-ı Şerif Belediye Başkanı Muhammed Nasir Ayni, Belh Tarım, Sulama ve Hayvancılık Müdürü Siracuddin Mihraban ve yerel yetkililer katıldı.
Belh Vali Yardımcısı Tevhidi, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin Afganistan'ı en zor dönemlerinde bile yalnız bırakmadığını, ihtiyaç duyulan her alanda desteğini esirgemediğini belirtti.
Seraların Türkiye'nin yardımlarının bir başka örneği olduğunu kaydeden Tevhidi, bunun gibi projelerin diğer ilçe, kasaba ve köylerde de yapılmasını istedi.
Tevhidi, Afganistan halkı adına Türk devletine, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür etti.
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