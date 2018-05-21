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TİKA’dan Afganistan’da yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:48 | Son Güncelleme

TİKA’dan Afganistan’da yetimlere iftar

KABİL (AA) - Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 400 yetim çocuğa iftar verdi.

TİKA tarafından Kabil'deki Tehyi Mesken Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için kurulan iftar sofrasında, TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin, Afganistan Çalışma Bakanlığı ve TİKA Kabil Koordinatörlüğü yetkilileri hazır bulundu.

İftar öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Keskin, kurum olarak dünyanın birçok ülkesinde ramazan ayı dolayısıyla iftar programları düzenlediklerini söyledi.

TİKA'nın Afganistan'da birçok alanda faaliyet yürüttüğünü ifade eden Keskin, ramazan ayı münasebetiyle de böyle bir programda bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.

Keskin, TİKA olarak Afganistan genelinde 2 bin 500 kişiye iftar vermeyi planladıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan iftar yemeği Ramazan tika

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