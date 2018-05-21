TİKA’dan Afganistan’da yetimlere iftar

KABİL (AA) - Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 400 yetim çocuğa iftar verdi.
TİKA tarafından Kabil'deki Tehyi Mesken Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için kurulan iftar sofrasında, TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin, Afganistan Çalışma Bakanlığı ve TİKA Kabil Koordinatörlüğü yetkilileri hazır bulundu.
İftar öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Keskin, kurum olarak dünyanın birçok ülkesinde ramazan ayı dolayısıyla iftar programları düzenlediklerini söyledi.
TİKA'nın Afganistan'da birçok alanda faaliyet yürüttüğünü ifade eden Keskin, ramazan ayı münasebetiyle de böyle bir programda bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.
Keskin, TİKA olarak Afganistan genelinde 2 bin 500 kişiye iftar vermeyi planladıklarını kaydetti.
Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama
Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni İran adımlarını açıkladı!
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti