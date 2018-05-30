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TİKA'dan Afganistan'da yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

TİKA'dan Afganistan'da yetimlere iftar

KABİL (AA) - Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 500 yetim çocuğa iftar verdi.

TİKA tarafından Kabil'deki Alavuddin Yetimhanesi'nde kalan çocuklar için kurulan iftar sofrasında, Afganistan Çalışma Bakan Yardımcısı Laluddin Aryubi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Başkanlığından Süleyman Şahin, Yetimhaneler Genel Müdürü Faizan Ahmad Kakar ve TİKA Kabil Koordinatörlüğü yetkilileri hazır bulundu.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında olduğunu hatırlatarak, iki kardeş ve dost ülke arasındaki ilişkilerin çok eskilere dayandığını belirtti.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan genelinde birçok proje hayata geçirdiğini ifade eden Ertuğrul, TİKA'nın Kabil, Mezar-ı Şerif ve Herat'taki ofisleriyle ramazan ayı boyunca yardım faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
iftar yemeği Afganistan Kabil tika

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