TİKA'dan Afganistan'daki savaş mağduru ailelere yardım

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde yaşanan savaş nedeniyle evlerini terkeden 300 aileye gıda yardımında bulunuldu.
TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Kunduz'da yaşanan çatışmalar sonucu evlerini bırakarak çadırlarda yaşayan 300 aileye ramazan ayı faaliyetleri kapsamında gıda yardımı yapıldığını bildirildi.
Açıklamada, TİKA'nın Afganistan'ın kuzeyindeki diğer vilayetlerde de yardım faaliyetlerini ve iftar programlarını sürdürdüğü kaydedildi.
Kunduz vilayetinde yaklaşık iki yıldır süren çatışmalar neticesinde binlerce aile evlerini terkederek mülteci durumuna düşmüş durumda.
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