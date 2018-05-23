TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat kentindeki Bibi Sümeyye Yetimhanesi’nde kalan yetimlere iftar programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bibi Sümeyye Yetimhanesi’nde yetimler için düzenlenen iftar programına aralarında TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin, Herat Hac ve Evkaf İdaresi Başkanı Seyyid Ahmed Şirzadi, Herat Başsavcısı Hace Abdülhak Ahmedi, Herat Ticaret İdaresi Başkanı Cemile Bahadıri ve Afganistan Kadınlar Birliği Başkanı Maria Beşir’in de bulunduğu 250 kişi katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Yetimhane Kızlar Korosu tarafından seslendirilen ilahilerle başladı.

Herat Hac ve Evkaf İdaresi Başkanı Seyyid Ahmed Şirzadi, yaptığı konuşmada, Türklerin asırlar boyunca İslam'ın hizmetkarı olduğunu belirterek, TİKA’nın Herat’ta bulunmasından ve verdiği hizmetlerden dolayı son derece memnun olduklarını söyledi.

TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar da Afganistan’da verdikleri çok yönlü hizmetlerde yetimleri asla unutmadıklarını ve yetimlerle ilgili kalıcı faaliyetlerin hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

