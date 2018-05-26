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TİKA'dan Arnavutluk'a sosyal destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 18:08 | Son Güncelleme

TİKA'dan Arnavutluk'a sosyal destek

KUKES (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), hizmet ve şartların iyileştirilmesi amaçlı donanım ve tefrişatı gerçekleştirilen Arnavutluk'un kuzeydoğusundaki Kukes şehrinde bulunan Sosyal Hizmetler Merkezi'nin açılış töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Kukes Belediye Başkanı Bashkim Shehu, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçisi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Arnavutlar ile çok uzun yıllardır beraber yürüdüklerini, gelecekte de bu birlikteliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

İki millet arasındaki ortak değerlerden ilham alarak kardeş Arnavut milletiyle geleceğe dönük somut iş birliği projelerine imza atmayı sevdiklerini belirten Yörük, "Bugün TİKA, Arnavutluk’un genelinde sadece eğitim alanında değil sağlık projelerinde de, altyapı projelerinde de, tarım projelerinde de ortak kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında da çok önemli faaliyetler göstermekte ve önemli projelerin altına imzasını atmaktadır." dedi.

TİKA'nın Arnavutluk genelinde yaklaşık 500 projeyi hayata geçirdiğini anımsatan Yörük, "Bugün burada Kukesli otistik çocuklarımızın yaşamlarına, geleceklerine katkı sağlayacağına inandığımız bir okulun yeniden tefriş edilerek buradaki çocukların ve onların ailelerinin kullanımına sunulması için toplandık." ifadelerini kullandı.

Kukes Belediye Başkanı Shehu da yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Merkezde, sadece otizmli çocuklar değil farklı sorunlara sahip çocuklarımıza hizmet sunuyoruz. İnanıyorum ki Kukesli anneler bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacaktır." şeklinde konuştu.

TİKA tarafından merkeze elektronik eşya, oyuncak ile mutfak araç-gereç yardımı yapıldı.

Büyükelçi Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Özütok ve Kukes Belediye Başkanı ayrıca, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) tarafından düzenlenen Kukesli ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kumanya dağıtım ve Türkçe kursunu tamamlayanlar için sertifika törenlerine de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Kukes tika

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