TİKA'dan Arnavutluk'a sosyal destek

KUKES (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), hizmet ve şartların iyileştirilmesi amaçlı donanım ve tefrişatı gerçekleştirilen Arnavutluk'un kuzeydoğusundaki Kukes şehrinde bulunan Sosyal Hizmetler Merkezi'nin açılış töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Kukes Belediye Başkanı Bashkim Shehu, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçisi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Arnavutlar ile çok uzun yıllardır beraber yürüdüklerini, gelecekte de bu birlikteliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

İki millet arasındaki ortak değerlerden ilham alarak kardeş Arnavut milletiyle geleceğe dönük somut iş birliği projelerine imza atmayı sevdiklerini belirten Yörük, "Bugün TİKA, Arnavutluk’un genelinde sadece eğitim alanında değil sağlık projelerinde de, altyapı projelerinde de, tarım projelerinde de ortak kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında da çok önemli faaliyetler göstermekte ve önemli projelerin altına imzasını atmaktadır." dedi.