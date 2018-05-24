TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıldı.

"Farie Hoti" Spor Salonu'ndaki dağıtım törenine Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran koordinatörü Necip Özay Özütok ile aileler katıldı.

Veliay, yaptığı konuşmada, Türk Büyükelçiliği ve TİKA'nın her zaman birlikte olduklarını söyledi.

TİKA ve Türk Büyükelçiliğinin hiçbir zaman desteğini esirgemediğini belirten Veliay, "Sel olduğunda birlikteydik, ana okulları inşa ettiğimizde, ağaç diktiğimizde, oyun alanları inşa ettiğimizde birlikteydik. Ramazan ayı nedeniyle tüm ihtiyaç sahibi aile ve çocuklar için bu dayanışma etkinliğinde de birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Yörük de Türkiye'nin her daim ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu dile getirdi.

Ramazanın dayanışma, kardeşlik ve birlikte olma ayı olduğunu vurgulayan Yörük, "Aynı zamanda ramazan ayı birliktelik ve yardımlaşma ayı, birlikte destek elini uzatmanın en yüksek mertebeye ulaştığı ay demektir. İslam dünyası için kutsal olan bu ayda Arnavut kardeşlerimizle geçmişte olduğu gibi bugün de yardımlaşmaya, dost elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Yalnız değilsiniz, Türk kardeşleriniz, Türkiye Cumhuriyeti her zaman sizin yanınızda." ifadelerini kullandı.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdir Gurra da vakıf olarak Arnavutluk'un birçok şehrinde 7 bin 500 aileye ulaştıklarını belirterek, dağıtımların gelecek günlerde de devam edeceğini anlattı.

Etkinlikte ALSAR Vakfının desteğiyle yetimler ve ailelerine yaklaşık bin gıda paketi dağıtıldı.

TİKA, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine toplam 3 bin 500 gıda paketi dağıtacak.

