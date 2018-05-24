HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

TİKA'dan Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıldı.

"Farie Hoti" Spor Salonu'ndaki dağıtım törenine Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran koordinatörü Necip Özay Özütok ile aileler katıldı.

Veliay, yaptığı konuşmada, Türk Büyükelçiliği ve TİKA'nın her zaman birlikte olduklarını söyledi.

TİKA ve Türk Büyükelçiliğinin hiçbir zaman desteğini esirgemediğini belirten Veliay, "Sel olduğunda birlikteydik, ana okulları inşa ettiğimizde, ağaç diktiğimizde, oyun alanları inşa ettiğimizde birlikteydik. Ramazan ayı nedeniyle tüm ihtiyaç sahibi aile ve çocuklar için bu dayanışma etkinliğinde de birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Yörük de Türkiye'nin her daim ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu dile getirdi.

Ramazanın dayanışma, kardeşlik ve birlikte olma ayı olduğunu vurgulayan Yörük, "Aynı zamanda ramazan ayı birliktelik ve yardımlaşma ayı, birlikte destek elini uzatmanın en yüksek mertebeye ulaştığı ay demektir. İslam dünyası için kutsal olan bu ayda Arnavut kardeşlerimizle geçmişte olduğu gibi bugün de yardımlaşmaya, dost elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Yalnız değilsiniz, Türk kardeşleriniz, Türkiye Cumhuriyeti her zaman sizin yanınızda." ifadelerini kullandı.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdir Gurra da vakıf olarak Arnavutluk'un birçok şehrinde 7 bin 500 aileye ulaştıklarını belirterek, dağıtımların gelecek günlerde de devam edeceğini anlattı.

Etkinlikte ALSAR Vakfının desteğiyle yetimler ve ailelerine yaklaşık bin gıda paketi dağıtıldı.

TİKA, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine toplam 3 bin 500 gıda paketi dağıtacak.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Yol kontrolünde tabanca ve uyuşturucuyla yakalandıYol kontrolünde tabanca ve uyuşturucuyla yakalandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "nitelikli lise" protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk destek gıda paketi Ramazan tika Tiran

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı

Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Ofis basan kızlar terör estirdi!

Ofis basan kızlar terör estirdi!

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.