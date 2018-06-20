TİKA'dan Arnavutluk'ta otizm merkezine donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk’un Kukes şehrindeki otizm merkezine donanım desteğinde bulundu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, otizm merkezine elektronik cihaz, mutfak malzemesi, mobilya ve eğitim materyali sağlayarak, oyun parkı inşa etti.
Kukes Belediye Başkanı Bashkim Shehu, otizmli çocukların tedavi göreceği merkeze yapılan yardım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, TİKA'nın vermiş olduğu desteğin Kukesli ailelerce hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.
Arnavutluk Çocuklar Vakfı Başkanı Liri Berisha da vakıf olarak önemli bir misyonu üstlendiklerini, 2008'den itibaren otizm hastalığına odaklandıklarını kaydetti. Berisha, merkezin Kosova, Makedonya ve Karadağ halklarına da hizmet vereceğini belirtti.
TİKA’nın katkılarıyla Kukes şehrinde hizmet verecek merkez, bölgedeki otizmli ve engelli çocukların davranış problemlerinin tedavisini sağlayarak, hayata daha iyi tutunmalarına katkı sağlayacak.
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