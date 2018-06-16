TİKA'dan Azerbaycan'da Yeşilaya, Kırgızistan'da kreşlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan Yeşilay Cemiyetinin yeni açılan ofisine donanım desteğinde bulundu, Kırgızistan'da iki köy kreşinin tadilatını yaptı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile, Azerbaycan'da kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklarla mücadele amacıyla kurulan Yeşilay Azerbaycan Zararlı Alışkanlıklara Karşı Mücadele İçtimai Birliğinin yeni açılan ofisine mobilya, bilgisayar ve elektronik ekipman desteği verdiği belirtildi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Azerbaycan'da hayata geçirilen faaliyetlerin Yeşilay Azerbaycan Zararlı Alışkanlıklara Karşı İçtimai Birliği aracılığı ile yürütüldüğü belirtilen açıklamada, TİKA desteği ile Bakü'de açılan ofiste, başta öğrenciler olmak üzere gençler için çeşitli bilgilendirici ve eğitici seminerlerin yanı sıra ebru, tezhip, resim ve benzeri mesleki ve el sanatları kursları düzenlediği bilgisi paylaşıldı.
- TİKA'dan Kırgızistan'da eğitime destek
TİKA ayrıca Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi Aksu ilçesine bağlı Boz Bulun ve Boz Uçuk köylerindeki kreşlerin tadilatını da gerçekleştirdi.
Tadilatı tamamlanan kreşlerde ayrı ayrı düzenlenen programlara Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasiliki Fırat, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, kreş ve yerel yönetim yetkilileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kırgızistan'daki kardeşlerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
TİKA Başkan Yardımcısı Er de TİKA'nın Kırgızistan'da hemen hemen tüm alanlarda proje yürüttüğünü belirterek, "Ata yurdumuzda kazanmış olduğumuz değerleri dünyanın dört bir tarafında paylaşma gayreti içindeyiz. Bu kreşe giden çocukların yolu ileride mutlaka TİKA ile kesişecek." diye konuştu.
Aksu İlçe Kaymakamı Ulan Dokonbayev ise ilçedeki sosyal kurumların iyileştirilmesi kapsamında kreşlerin tadilat işlerine destek olan TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.
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