TİKA'dan Azerbaycan'da Yeşilaya, Kırgızistan'da kreşlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan Yeşilay Cemiyetinin yeni açılan ofisine donanım desteğinde bulundu, Kırgızistan'da iki köy kreşinin tadilatını yaptı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile, Azerbaycan'da kötü alışkanlıklar ve bağımlılıklarla mücadele amacıyla kurulan Yeşilay Azerbaycan Zararlı Alışkanlıklara Karşı Mücadele İçtimai Birliğinin yeni açılan ofisine mobilya, bilgisayar ve elektronik ekipman desteği verdiği belirtildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Azerbaycan'da hayata geçirilen faaliyetlerin Yeşilay Azerbaycan Zararlı Alışkanlıklara Karşı İçtimai Birliği aracılığı ile yürütüldüğü belirtilen açıklamada, TİKA desteği ile Bakü'de açılan ofiste, başta öğrenciler olmak üzere gençler için çeşitli bilgilendirici ve eğitici seminerlerin yanı sıra ebru, tezhip, resim ve benzeri mesleki ve el sanatları kursları düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

- TİKA'dan Kırgızistan'da eğitime destek

TİKA ayrıca Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi Aksu ilçesine bağlı Boz Bulun ve Boz Uçuk köylerindeki kreşlerin tadilatını da gerçekleştirdi.