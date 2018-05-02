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TİKA'dan Azerbaycanlı çocuklara kitap yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

TİKA'dan Azerbaycanlı çocuklara kitap yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Azerbaycan'da hayata geçirdiği "Kitap Tutan Minik Eller Projesi" kapsamında öğrenci ve çocuklara 27 bin kitap dağıttı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde düzenlenen bir dizi etkinliklerle Azerbaycanlı öğrencilere ortak tarihi ve kültürel şahsiyetleri tanıtan kitaplar hediye edildi.

Başkent Bakü'deki Reşid Behbudov Devlet Müzik Tiyatrosunda gerçekleştirilen törende konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin temelini oluşturan ortak tarihi ve kültürel şahsiyetlerin gelecek kuşaklara anlatılması açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında TİKA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Dünya Kitap Günü sebebiyle düzenlediği etkinliklerde Türk ve Azerbaycanlı çocuk kitabı yazarlarını bir araya getirmişti.

Etkinlikler kapsamında, Türkiye’den davet edilen çocuk kitabı yazarları ve araştırmacı yazarlar, Azerbaycanlı gençlere ortak medeniyet, tarihi ve kültürel şahsiyetlerin öğretilmesi ve tanıtılmasını konu alan konferans vermişti.

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Azerbaycan tika

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