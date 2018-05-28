HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Bağdat'taki Türkmenlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

TİKA Bağdat'taki Türkmenlere iftar verdi, gıda kolisi dağıttı

BAĞDAT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmenlere 250 kişilik iftar yemeği verdi, gıda yardımında bulundu.

Türkmen Kardeş Ocağı'nda yapılan iftar etkinliğine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ve Türkmen vatandaşlar katıldı.

İftar programı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtıldı. Dağıtım sırasında AA muhabirine konuşan TİKA Bağdat Program Koordinatörü Esmer, ramazan ayında Türkmenlere yönelik yardım faaliyetine Bağdat'tan başladıklarını, sırasıyla Telafer, Musul ve Kerkükle de devam edeceklerini söyledi.

İlk etapta Bağdat'ta 500 aileye gıda paketi dağıttıklarını söyleyen Esmer, bu yardıma ek olarak 250 kişiye de iftar yemeği verdiklerini dile getirdi.

Esmer, TİKA'nın yarın da Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Telafer ilçesinde 2 bin gıda kolisi dağıtacağını söyledi.

Bağdat Büyükelçisi Yıldız da Türkmenlere yönelik yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
Köpeği ezen şoförün işine son verildiKöpeği ezen şoförün işine son verildi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tika Bağdat ramazan ayı

En Çok Okunan Haberler

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.