TİKA'dan Bağdat'taki Türkmenlere iftar

BAĞDAT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmenlere 250 kişilik iftar yemeği verdi, gıda yardımında bulundu.

Türkmen Kardeş Ocağı'nda yapılan iftar etkinliğine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ve Türkmen vatandaşlar katıldı.

İftar programı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtıldı. Dağıtım sırasında AA muhabirine konuşan TİKA Bağdat Program Koordinatörü Esmer, ramazan ayında Türkmenlere yönelik yardım faaliyetine Bağdat'tan başladıklarını, sırasıyla Telafer, Musul ve Kerkükle de devam edeceklerini söyledi.

İlk etapta Bağdat'ta 500 aileye gıda paketi dağıttıklarını söyleyen Esmer, bu yardıma ek olarak 250 kişiye de iftar yemeği verdiklerini dile getirdi.

Esmer, TİKA'nın yarın da Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Telafer ilçesinde 2 bin gıda kolisi dağıtacağını söyledi.

Bağdat Büyükelçisi Yıldız da Türkmenlere yönelik yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

