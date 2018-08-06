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TİKA’dan Bangladeş’e sağlık desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

TİKA’dan Bangladeş’e sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bangladeş’in güney batısında bulunan ve yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veren Jessore Devlet Hastanesi'ne teknik ekipman ve donanım desteği sağlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bulaşıcı hastalıklar Bangladeş'te ölüm ve kalıcı sakatlığa sebep oluyor.

Ülkede tüberkülozun görülme sıklığı önemli ölçüde azalsa da Bangladeş bu konuda dünyada en çok vakaya sahip ilk on ülke arasında yer alıyor. Hastalık, öncelikle dar gelirlilerin ve eğitim seviyesi düşük olanların bulunduğu bölgelerde görülüyor. Zatürre ve diğer enfeksiyonlar da küçük çocuklar arasında başlıca ölüm nedenleri arasında gösteriliyor.

Söz konusu durum nedeniyle TİKA tarafından ülkenin sağlık sorunlarını gidermek amacıyla 250 yataklı Jessore Devlet Hastanesi'ne teknik ekipman desteği sağlandı.

Hastanenin kardiyoloji, ortopedi, üroloji, nöroloji ve cildiye bölümlerinde yılda yaklaşık 500 bin kişi tedavi görüyor. Hastanede 50'si doktor, 160'ı hemşire olmak üzere 240 personel görev yapıyor. Hastaneye temin edilen ekipmanlar arasında ameliyat masası, diş ünitesi, mikroskop, anestezi makinesi, biyokimya analiz makinesi, ultrason cihazı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş sağlık desteği tika

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