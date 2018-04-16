HABER

TİKA'dan Bangladeş'in eğitim ve sağlığına mobil destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

TİKA'dan Bangladeş'in eğitim ve sağlığına mobil destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Bangladeş'in Chalanbeel bölgesindeki halka, sağlık ve eğitim alanında hizmet verecek botlar faaliyet girdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ulaşımı zor ve doğal afetlere açık Natore ve Pabna'daki sele eğilimli bölgesi Chalanbeel'de yaşayan çocuklara ve yöre halkına hizmet sunacak olan bot sağlık ocağı ve okul faaliyete başladı.

Hizmete giren 3 sınıflı ve 90 öğrenci kapasiteli bot okulun kütüphanesinden 500 kişi faydalanacak. Okulda, ders saatleri dışında 180 kişiye de mesleki eğitim dersleri verilecek. Dizel motorla çalışan okul botta, güneş enerji panelleri, internet erişimli bilgisayarlar, kütüphane, sıra ve masa gibi eğitim malzemeleri bulunuyor.

Bot sağlık ocağıyla da öncelikle yüzen okul botlarında eğitim gören çocuklara temel sağlık hizmetleri verilecek. Sağlık ocağından bölgede yaşayan yaklaşık 5 bin 200 kişi yıl boyunca faydalanacak. Haftada 5 gün hizmet verecek yüzen sağlık ocağı, belirli saatlerde 5 köyde duraklayıp 100’er kişiye sağlık hizmeti sunacak.

Enerji ihtiyacını bottaki güneş panellerinden sağlayacak sağlık ocağında bilgisayar, internet bağlantısı, projeksiyon cihazı bulunuyor. Botta, hafta sonları özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik temel sağlık eğitim programları düzenlenecek.

Yılda 7 bin 200 kişiye eğitim verilmesi planlanan sağlık ocağında, beslenme, sağlık, hijyen, bağışıklık, dengeli beslenme, aile planlaması, anne sağlığı ve çocuk hastalıkları, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi ve özellikle ishal, tifo gibi yaygın hastalıkların önlenmesi konularında eğitim verilmesi öngörülüyor.

Su baskınlarının yaşandığı Chalanbeel bölgesinde halk, genellikle gündelik işlerde çalışıp balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Ulaşımın teknelerle yapıldığı bölgede, iletişimde de sıkıntılar yaşanıyor.

Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
Alman generalden olay yaratacak sözler!Alman generalden olay yaratacak sözler!
Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş tika yüzen okul yüzen sağlık ocağı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

Hollanda'da kriz son anda önlendi! Türkiye Konsolosluğu'na saldıracaklardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.