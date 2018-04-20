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TİKA’dan Bangladeş’teki engellilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

TİKA, ülkede 68 bin engelliye hizmet veren kuruluşa ekipman desteğinde bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş’te çok sayıda engelliye hizmet eden bir rehabilitasyon merkezine ekipman desteği sağladı.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in liman kenti Chittagong'da bulunan ve yılda yaklaşık 68 bin engelliye hizmet veren "Centre for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP)" merkezine engellilerin tedavisine yönelik cihazların yanı sıra mesleki beceri kazanmalarına destek sağlamak amacıyla çeşitli ekipman desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, sosyo-ekonomik statülerine bakılmaksızın engelli kişilerin tedavi ve rehabilite edildiği belirtilen CRP Chittagong merkezinin, terapötik müdahale, yardımcı cihazlar, yapay uzuvlar, beceri geliştirme eğitimi ve toplum temelli rehabilitasyon hizmetleri sunduğu ve terapötik müdahalenin bir parçası olarak, yaralı veya engelli hastalar için ağrıyı azaltmak, gücü ve hareketliliği artırmak, işlevi iyileştirmek için fizyoterapi sağlandığı kaydedildi.

TİKA açıklamasında, CRP kapsamında engellilere yönelik elektronik tamir ve terzilik konularında mesleki eğitimler de verildiği belirtilerek "TİKA tarafından CRP Merkezine engellilerin tedavisine yönelik cihazların yanı sıra mesleki beceri kazanmalarına destek sağlamak amacıyla çeşitli ekipmanlar temin edildi." ifadesi kullanıldı.

Fizyoterapötik müdahalelerin temel bileşeninin egzersiz olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu merkezdeki fizyoterapistlerin terapötik tedavi planını düzgün bir şekilde yürütebilmeleri için iyi donanımlı bir spor salonuna ihtiyacı olduğuna dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
tika Bangladeş Chittagong Engelliler yardım

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