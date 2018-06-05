TİKA'dan Bükreş'te iftar programı

BÜKREŞ - (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Romanya Müslümanları Müftülüğü iş birliğinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te 200’den fazla davetlinin katıldığı bir iftar programı düzenlendi.

İftar programına, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Romanya Cumhurbaşkanı Danışmanı Sergiu Nistor, milletvekilleri, büyükelçiler, siyasetçiler, farklı dinlerin temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Victor Opasci, burada yaptığı konuşmada, TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği ve Romanya Müslümanları Müftülüğünü iş birliklerinden ötürü tebrik etti.

Büyükelçi Ertaş da Müslüman Türk-Tatar soydaşlara karşı benimsediği kucaklayıcı politika sebebiyle Romanya resmi makamlarına teşekkür etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin ise ramazanın paylaşma ve insanların yardımlaşmaya teşvik edildiği bir ay olduğunu, TİKA’nın projelerin de paylaşmak ve kardeşliğimizin artması adına yapıldığını ifade etti.

Romanya Cumhurbaşkanı Sergiu Nistor da Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından gönderilen mesajı okudu.

