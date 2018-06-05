HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Bükreş'te iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:32 | Son Güncelleme

TİKA'dan Bükreş'te iftar programı

BÜKREŞ - (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Romanya Müslümanları Müftülüğü iş birliğinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te 200’den fazla davetlinin katıldığı bir iftar programı düzenlendi.

İftar programına, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Romanya Cumhurbaşkanı Danışmanı Sergiu Nistor, milletvekilleri, büyükelçiler, siyasetçiler, farklı dinlerin temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Victor Opasci, burada yaptığı konuşmada, TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği ve Romanya Müslümanları Müftülüğünü iş birliklerinden ötürü tebrik etti.

Büyükelçi Ertaş da Müslüman Türk-Tatar soydaşlara karşı benimsediği kucaklayıcı politika sebebiyle Romanya resmi makamlarına teşekkür etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin ise ramazanın paylaşma ve insanların yardımlaşmaya teşvik edildiği bir ay olduğunu, TİKA’nın projelerin de paylaşmak ve kardeşliğimizin artması adına yapıldığını ifade etti.

Romanya Cumhurbaşkanı Sergiu Nistor da Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından gönderilen mesajı okudu.

PARTNERAyrılık acısı 1 gün mü sürüyorAyrılık acısı 1 gün mü sürüyor
'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalımKamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bükreş iftar Romanya tika

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.