TİKA'dan Çad'da 3 bin kimsesize iftar

ENCAMENA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'da 3 bin kimsesize iftar verildi.

TİKA, Çad İslam Konseyi ve Encemine Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Faysal Camisi'nde 2 bin, Şarika Camisi'nde de bin kişiye iftar verdi.

İftar programına, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, TİKA Orta Asya ve Kafkasya Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Çad İslam Konseyi Başkan Vekili Abdüldaim Osman, Türkiye Maarif Vakfı Direktörü Oğuzhan Uğurlu, Çad Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Abdülhamit Harun katıldı.

TİKA Çad Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftarın Türkiye ile Çad'ın dostluğunu güçlendirmeyi amaçlandığını ifade ederek, "Kardeşliğimizi pekiştirmek istiyoruz." dedi.

Çad İslam Konseyi Başkan Vekili Abdüldaim Osman ise Çad'daki fakir ve kimsesizlere Türkiye'nin yardım eli uzatmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a şükranlarını sundu.

Osman, Türkiye'nin yükselen bir yıldız ve Müslümanların umudu olduğunun da altını çizdi.

