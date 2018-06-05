HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA'dan Çad'da 3 bin kimsesize iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

TİKA'dan Çad'da 3 bin kimsesize iftar

ENCAMENA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'da 3 bin kimsesize iftar verildi.

TİKA, Çad İslam Konseyi ve Encemine Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Faysal Camisi'nde 2 bin, Şarika Camisi'nde de bin kişiye iftar verdi.

İftar programına, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, TİKA Orta Asya ve Kafkasya Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Çad İslam Konseyi Başkan Vekili Abdüldaim Osman, Türkiye Maarif Vakfı Direktörü Oğuzhan Uğurlu, Çad Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Abdülhamit Harun katıldı.

TİKA Çad Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftarın Türkiye ile Çad'ın dostluğunu güçlendirmeyi amaçlandığını ifade ederek, "Kardeşliğimizi pekiştirmek istiyoruz." dedi.

Çad İslam Konseyi Başkan Vekili Abdüldaim Osman ise Çad'daki fakir ve kimsesizlere Türkiye'nin yardım eli uzatmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a şükranlarını sundu.

Osman, Türkiye'nin yükselen bir yıldız ve Müslümanların umudu olduğunun da altını çizdi.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Medya patronuna FETÖ davasında beraatMedya patronuna FETÖ davasında beraat
HDP Diyarbakır mitinginde hayatını kaybedenlere anma HDP Diyarbakır mitinginde hayatını kaybedenlere anma 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çad iftar tika

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Diğer Haberler
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Hükümet'ten flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Hükümet'ten flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!

Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.