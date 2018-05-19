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TİKA'dan Çad'da güneş enerjisiyle çalışan su kuyusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

TİKA'dan Çad'da güneş enerjisiyle çalışan su kuyusu

ENCAMENA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Çad’ın Bokoro vilayetinde bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelen su kuyusunu tadilattan geçirerek yeniden hizmete bıraktı.

Başkent Encemine'ye 235 kilometre uzaklıktaki Bokoro'da güneş enerjisiyle çalışan su kuyusunun faaliyete geçmesi dolayısıyla düzenlenen programa, Türkiye’nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Maarif Vakfı Koordinatörü Oğuzhan Uğurlu ile yerel yetkililer katıldı.

TİKA Çad Koordinatörü Sıddık Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 1976'da hizmete giren su kuyusunun bakımsızlıktan dolayı devre dışı kaldığını belirterek, "Nüfusun çoğalması ve ihtiyacın artması nedeniyle kuyunun yeniden açılması, temizlenmesi ve kapasitesinin arttırılması ihtiyacı doğdu." dedi.

Su kuyusunun yeniden açılarak temizlendiğini belirten Yıldırım, "Bölgedeki enerji sıkıntısını da göz önüne alarak kuyunun güneş enerjisiyle çalışması için güneş paneli yerleştirdik." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çad su kuyusu tika

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