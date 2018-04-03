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TİKA'dan Çad'daki Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

TİKA'dan Çad'daki Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi'ne destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Çad Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi’ne tadilat ve donanım yardımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, başkent Encemine’deki kimsesiz, öksüz ve yetim çocukların eğitim gördüğü Harazay Sosyal Merkezi Çocuk Kreşi'ne tadilat ve donanım desteği verildiği belirtildi.

Yardımlar kapsamında donanım olarak, kreşin yazı tahtası, masa, sandalye, dolap gibi eğitim mobilyası ihtiyaçları karşılandı. Tadilat çalışmaları kapsamında da okulun içi, dışı ve çatısı yenilendi ve çocuk oyun alanlarının da bulunduğu genel çevre düzenlemesi yapıldı.

Kreşin hizmete açılış programına, Çad Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Amina Kodiyana, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Sabri Ergen, Türkiye-Çad Parlamento Dostluk Gurubu Milletvekili Dr. İshak İssa Yusuf ile öğrenci velileri ve resmi kurumların yetkilileri katıldı.

Ergen, açılışta yaptığı konuşmada iki ülke arasında var olan ilişkilerin, iki devlet başkanının kararlı desteği ile daha da güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

Ergen, TİKA’nın güçlü ilişkilerin daha ileriye taşınması noktasında önemli rol üstlendiğini sözlerine ekledi.

Çad Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kodiyana da Türkiye ve TİKA’ya teşekkür etti.

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Çad tika

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