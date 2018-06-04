TİKA'dan Cezayir'de 840 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in birçok bölgesinde, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın, ramazan ayı dolayısıyla Cezayir'de faaliyet gösteren El Anis Derneği iş birliğiyle başkent Cezayir, Blida, Medea ve Bejaia şehirlerinde ve 6 bölgede zor şartlarda yaşayan 840 aileye temel gıda yardımında bulunduğu bildirildi.
Yardımlar, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların adreslerine teslim edilerek gerçekleştirildi.
Ayrıca, Suriye'deki savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve sokaklarda yaşayan Suriyeli mültecilere de dağıtım yapıldı.
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