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TİKA'dan Cibuti'deki sel mağdurlarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

TİKA'dan Cibuti'deki sel mağdurlarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti, Yemen ve Somali kıyılarında etkili olan "Saga Fırtınası"nın Cibuti'de verdiği zararların giderilmesine yönelik saha çalışmalarına katılarak teknik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA mayıs ayında etkili olan tropikal fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle başkent yerleşimlerinde meydana gelen su baskınları ve maddi zararların giderilmesine yönelik Cibuti'ye teknik destek verdi.

Son yüzyılın en şiddetli tropikal fırtınası olarak değerlendirilen "Saga Fırtınası"nın özellikle kıyı bölgeleri başta olmak üzere, altyapı yetersizliğinden dolayı şehir merkezlerinde bulunan pek çok yerleşimde su baskınlarına sebep olduğu belirtilen açıklamada, Cibutili makamlarca yapılan ilk müdahalelerin, ekipman eksikliği nedeniyle yeterli olmadığı ve yaklaşık 100 bin ev sahibinin su tahliyelerini beklediği kaydedildi.

Açıklamaya göre, TİKA ile Cibuti Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde su tahliye işlemlerinin yapılabilmesi için 10 benzinli su pompası ile toplamda 700 metrelik hortum ve diğer ekipmanlar, TİKA tarafından Cibuti Büyükşehir Belediyesine ve ilçe merkezlerine temin edildi.

Bu destek sayesinde Cibuti'deki yüzü aşkın evin su tahliye işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, proje ile sel mağdurlarının birçok tehlikeli hastalık ve sularla birlikte gelen keskin cam veya metaller sebebiyle yaralanma riskinin de önüne geçildiği vurgulandı.

Cibuti Büyükşehir Belediye Başkanı Fatouma Awaleh Osman'ın, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla kriz zamanlarında yanlarında bulunarak birçok ailenin zararlarının giderilmesine yönelik sağladığı destekten dolayı Türk halkına teşekkürlerini ifade ettiği bildirildi.

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Cibuti tika

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