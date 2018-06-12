TİKA'dan Cibuti'ye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Cibuti'deki bin 136 aileye gıda desteğinde bulundu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cibuti'de ihtiyaç sahibi bin 136 aileye gıda yardımı yapıldı.
Proje kapsamında, Cibuti Kadın ve Aile Bakanlığı ve Cibuti Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde başkent Cibuti’nin az gelişmiş farklı bölge ve yerleşkelerindeki ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi.
Hazırlanan gıda paketleri, TİKA tarafından başkent ve Tajura vilayetinde düzenlenen 900 kişilik iftar programlarının ardından dağıtıldı.
Teslim törenine katılan Cibutili yetkili ve aileler, TİKA başta olmak üzere Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.
TİKA'nın desteğiyle Cibuti'de, ramazan ayı boyunca 6 bin kişinin temel gıda ihtiyacı karşılandı.
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