TİKA'dan Cibuti'ye sıtmayla mücadele desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) düzenlenen projeyle Cibuti'nin Obock vilayetinde Yemenli göçmenlere ev sahipliği yapan Merkezi Kamp'a, Dikhil vilayetine ve nüfusun yoğunlaştığı farklı yerleşke ve bölgelere sıtma ile mücadele için ekipman desteğinde bulunuldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cibuti genelinde ve özellikle kırsal bölgelerde yaygın olarak görülen sıtma ile mücadele kapsamında ülkenin kuzeyindeki Obock vilayeti ile güneyindeki Dikhil vilayetine toplam 4 bin cibinlik verildi.

Söz konusu proje kapsamında temin edilen 4 bin cibinlikten 2 bini Obock vilayetinde yaklaşık bin 500 Yemenli mülteciye ev sahipliği yapan Merkezi Kamp ile nüfusun yoğunlaştığı farklı yerleşke ve bölgelere, kalan 2 bini ise Dikhil vilayetinde farklı yerleşkelere ulaştırıldı.

Obock Valiliği, Gawra-Obock Derneği ve Dikhil Valiliği iş birliğinde yürütülen ve TİKA tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde, 8 bini aşkın Cibutilinin sıtmadan korunmasına destek verildi. Obock Bölge Temsilcisi Ali Humed Hasan, bölgede sık rastlanan sıtma ile mücadele kapsamında TİKA tarafından yapılan ekipman desteğinin ailelere ve bölgede misafir edilen Yemenli mültecilere tedbir konusunda kolaylık sağladığını ifade etti.

Dikhil Valiliği Bölge Temsilcisi Abdurrahman Yonis Arreh de ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ekipman desteğinden dolayı Türk halkına ve kurumlarına teşekkür etti.

