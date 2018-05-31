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TİKA'dan El Halil'de 3 bin 500 aileye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

TİKA'dan El Halil'de 3 bin 500 aileye iftar

EL HALİL (AA) - Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, işgal atındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinliler için iftar programı düzenledi.

İftar programı kapsamında El Halil'deki Hazreti İbrahim makamı yanında yer alan Hazreti İbrahim İmarethanesi'nde 3 bin 500 Filistinli aileye sıcak yemek dağıtılırken El Halil'deki Dostluk Parkı'nda da aralarında Kuran hafızları ve yetimler ile kentin ileri gelenlerinin de bulunduğu 300 kişiye iftar verildi.

Dostluk Parkı'nda düzenlenen iftara El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, El Halil Vali Yardımcısı Nidal Caberi, TİKA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Tolga Keskin, TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz ile El Halil Vakıflar Müdürü İsmail Ebu Halevi de katıldı.

- "Türkiye, Filistin halkının yanında onurlu ve kararlı bir duruş sergiliyor"

İftar programı sonrası AA muhabirine konuşan El Halil Belediye Başkanı Ebu Sinine, Türkiye ile Filistin arasında hiçbir zaman kesintiye uğramayan tarihi bir dostluk olduğunu ifade etti.

Türk ve Filistin halklarının kardeş olduğunu ve iki halkın sorunlarının da kaderlerinin de benzerlik gösterdiğini belirten Ebu Sinine, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk hükümeti Filistin halkının yanında onurlu ve kararlı bir duruş sergiliyor." dedi.

İsrail işgali nedeniyle El Halil halkı ve esnafının zor günlerden geçtiğini vurgulayan Ebu Sinine, şehirdeki 2 binden fazla dükkanın işgal güçleri tarafından alınan kararlarla kapatıldığını aktardı.

El Halil Belediye Başkanı, şehrin Türk halkı ve TİKA'nın yardımlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

- Türkiye, Filistin'e yönelik yardımlarını artırdı

Öte yandan TİKA Filistin Koordinatörü Korkmaz da Filistinli yetimler, Kuran hafızları ve El Halil'in ileri gelenleriyle birlikte iftar yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

El Halil'in siyasi ve ekonomik açıdan sıkıntılar çektiğini belirten Korkmaz, TİKA olarak şu ana kadar bölgeye yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ve yeni projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Abluka altındaki Gazze'de 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin ardından Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'e yönelik yardımlarının arttığını kaydeden Korkmaz, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun talimatıyla da TİKA'nın Filistin'e ek yardımlarda bulunduğunu dile getirdi.

TİKA'nın ek yardımlar kapsamında Filistin'de ramazan ayı boyunca Gazze'de her gün farklı bölgelerde bin aileye sıcak yemek dağıttığını kaydeden Korkmaz, 13 bin 500'ü Filistin'deki 27 mülteci kampında olmak üzere 20 bin 650 aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

Korkmaz ayrıca Gazze'deki hastanelere yaptıkları ilaç ve tıbbi malzeme yardımına ilaveten evde sağlık hizmeti de sunduklarını aktardı.

- Türkiye'nin yardımları Filistinlilerin azmini artırıyor

El Halil Vali Yardımcısı Caberi ise Türk halkı ve TİKA'nın yaptığı yardımların Filistin halkı için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Caberi, söz konusu yardımların Filistinlilerin işgale karşı duruşunu güçlendirdiğini ve azmini artırdığını vurguladı.

El Halil Vakıflar Müdürü Ebu Halevi de şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelere verilen iftar yardımı için TİKA'ya teşekkür ederek, bu tür organizasyonların iki ülke halkları arasındaki bağları güçlendirdiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
tika el halil Filistin iftar

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