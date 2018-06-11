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TİKA'dan Etiyopyalı mültecilere gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

Ülkenin Oromiya eyaletindeki iç göçe maruz kalan mültecilere gıda yardımında bulunuldu

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki mülteci kamplarında kalan 675 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Sel felaketi ve etnik çatışmalar nedeniyle Gefersa Nono, Burayu Keta, Anfo, Sansuzi ve Memihran Sefer kamplarına sığınan ailelere yaklaşık 40 ton temel gıda maddesi dağıtıldı.

TİKA Addis Ababa Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin hem kuraklık hem de yoğun mevsimsel yağışlarla mücadele etmeye devam ettiğini söyleyerek, iç göçün etkisiyle kamplarda ciddi nüfus artışı yaşandığına işaret etti.

Gıda dağıtımının bölgede gerçekleştirilen yardım programının ilk aşaması olduğunu dile getiren Yetiş, ikinci aşamayla toplam bin 600 aileye el uzatacaklarını kaydetti.

Yetiş ayrıca acil insani yardım çalışmasının Etiyopya makamlarının ve Etiyopya Türkiye Mezunları Derneğinin saha desteği ile yapıldığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya

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