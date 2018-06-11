TİKA'dan Filistin Askeri Eğitim Merkezine yabancı dil laboratuvarı

ERİHA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filistin'de asker ve subayların eğitimleri amacıyla kurulan yabancı dil laboratuvarının açılışı yapıldı.
Batı Şeria'da yer alan Eriha kentindeki Askeri Eğitim Merkezine TİKA tarafından kurulan dil laboratuvarının açılışına, TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Keman Özdemir ve TİKA'nın Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz'ın yanı sıra Filistin'den çeşitli yetkililer katıldı.
Açılışta konuşan Özdemir, TİKA'nın Filistin'de 2005'ten bu yana 500 projeyi hayata geçirdiğini hatırlatarak, dil laboratuvarı projesiyle de mesajlarını dünyaya daha kolay ve özgür bir şekilde iletmeleri için Filistinli askerlerin yabancı dil eğitimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.
Filistin Askeri Eğitim Heyeti Başkanı Yusuf el-Hilu da "Kurulan dil laboratuvarından dolayı Türkiye'ye ve Türk dostlara teşekkür ederiz." dedi.
Hilu, dil laboratuvarının Filistin kurumlarının oluşturulmasında bir adım olduğunu ifade ederek, buradaki eğitimin subay ve askerlere ilerideki akademik ve askeri hayatlarında birtakım imkanlar sunacağını sözlerine ekledi.
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