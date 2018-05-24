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TİKA'dan Filistin'de ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

TİKA, ramazan ayı gıda yardımı projesi kapsamında Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli göçmen ailelere 20 bin 130 koli yardımın dağıtımına başladı

GAZZE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli ailelere gıda dağıtıma başladığı bildirildi.

TİKA Filistin ofisinden yapılan açıklamada, ramazan ayı gıda yardımı projesi kapsamında Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli göçmen ailelere 20 bin 130 koli yardımın dağıtımına başlandığı belirtildi.

Gazze'de 14 bin 480 kolinin 8 kampta dağıtıldığı aktarılan açıklamada, önümüzdeki günlerde Batı Şeria'daki 19 kampta yaşayan Filistinlilere 5 bin 650 koli gıda dağıtımı yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun talimatları üzerine TİKA eliyle Filistin'deki kamplara gıda dağıtım projesinin gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verdiği fonda kesintiye gitmesine karşılık Türkiye'nin Filistinli mültecilere yardım kampanyası başlattığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye halkının ve hükümetinin Filistin halkını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

TİKA ramazanın başlamasından bu yana Filistin'deki yardım faaliyetlerine hız verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Gazze gıda tika

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