TİKA'dan Filistin'e gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'deki mülteciler ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Filistin'de bulunan mülteci kamplarını ve ihtiyaç sahibi aileleri destekleyen komite ve dernek gibi kurumları da kapsayan "Ramazan Ayı Gıda Desteği Projesi" ile ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

Filistin'de farklı alanlarda önemli projelere imza atan TİKA, proje kapsamında Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere, 15 bini Gazze'de ve 5 bin 650'si Batı Şeria ve Kudüs'te olmak üzere toplam 20 bin 650 gıda paketi verdi.

TİKA bunun yanı sıra Filistin genelinde mültecilere ait biri Kudüs, 18'i Batı Şeria, ve 8'i Gazze'de olmak üzere toplam 27 mülteci kampına gıda paketi ulaştırdı.

Filistin'deki zekat komiteleri, insani yardım dernekleri, Filistin Otoritesi Başkanlık Divanı İnsani Yardımlar Ofisi, Valilikler ve Şehit Dostları Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahibi diğer aileleri destekleyen TİKA, ayrıca mikro projelerle Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) kamplarında üretim ve istihdamı artırmaya yönelik fizibilite çalışmaları yürütüyor.

